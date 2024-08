Tagasi 05.08.24, 18:52 Uus kliimaseadus kujundab ettevõtjate elu aastakümneteks Kliimakindla majanduse seadus sätestab ettevõtjate jaoks trajektoore, mida mööda on neil mõistlik liikuda, ütles minister Yoko Alender. Et ettevõtjad reaalselt nende trajektooride järgi liiguksid, selleks pakub seadus erineva kaliibriga meetmeid.

Seadust ette valmistades kuulati ära ligi 100 ettevõtjat ja äriorganisatsiooni. Kas kõiki ka kuulda võeti, selgub nende tagasisidest, mida saab anda kuni 5. septembrini. Pidil uus kliimaminister Yoko Alender. Foto: Ken Mürk / ERR / Scanpix

Kliimaministeerium saatis täna avalikule kooskõlastusringile kliimakindla majanduse seaduse eelnõu ja seletuskirja, mis ministri Yoko Alenderi sõnul annab ettevõtjatele selgust selles, milliseid investeeringuid teha. „Ettevõtja näeb, mis on see trajektoor. Millal peab olema minu sektoris selline ja selline areng. Siis ta saab planeerida kuni aastani 2050. Ta näeb, et selline on trajektoor, järelikult on mõistlik teha selliseid investeeringuid,“ ütles Alender, tutvustades seadust ajakirjanikele.

