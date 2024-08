Tagasi 23.08.24, 07:00 Janek Mäggi: ettevõtjad peavad olema alati ahnemad kui valitsus Kui rahale parasjagu väga ei meeldi täita oma peamist funktsiooni – liikuda võimalikult kiiresti käest kätte, pannes sellega tööle kõik, kelle kätte ta korraks satub –, on seisak või taandareng paratamatu, kirjutab kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhatuse liige Janek Mäggi vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

Ettevõtja ja endine minister Janek Mäggi. Foto: Raul Mee

Esimene küsimus ei ole täna siiski see, mis tõmbaks majanduse lõpuks ometi uuesti käima, vaid hoopis: kui palju majandust Eestile üldse vaja on? Meil on hunnitu hulk rohepöörajaid, kes püüavad tõestada, et inimesed on hoopis õnnelikumad, kui nad saavad autoga sõitmise asemel jala käia, kes leiavad, et Eesti ei vaja tööstust, eriti metsatööstust, ja palju muud vahvat.

Õige vastus küsimusele on loomulikult, et Eestis on liiga vähe majandust. Eesti vajab rohkem majandust, mitte vastupidi. Kui Eesti ettevõtted mõtlevad eksisteerimise asemel arenemisele ja kasvule, saavad sellest rõõmu kõik kodanikud, mitte ainult ettevõtjad.

Ettevõtjad ei pea töötama selleks, et Eestis oleks teed, haiglad ja koolimajad. Ettevõtjaid ei saa demokraatlikus riigis sundida ette võtma, neid tuleb motiveerida, et neil oleks oma peatoiduse kõrval huvi ka ühiskonda järje peal hoida.

Äripäev küsis arvamusliidritelt: mis tõmbaks majanduse lõpuks ometi uuesti käima? Loe ka juhtkirja „Uuu, on aeg mõttetardumusest ärgata!"

