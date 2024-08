Tagasi 26.08.24, 17:18 Karl Märka: paljud riigi reklaamikampaaniad on puhas raharaisk Kui riik tahab kulutada raha kodanike harimiseks, tuleb kampaaniaid läbi viia koostöös sisuloojatega, mitte valida kalleid kanaleid, millel sedasorti reklaam ei tööta, kirjutab finantstehnoloogiaettevõtte Hoovi tegevjuht Karl Märka.

Turu harimine on pikk protsess ja seda ei saavuta lööktöö korras, kirjutab Karl Märka. Riik ei paista seda mõistvat. Foto: Erakogu

Ettevõtjana puutun ma iga päev kokku turunduse ja müügiga. Need kaks valdkonda on ettevõttele strateegilise tähtsusega. Reklaam ja aktiivne müük käsikäes on see, mis toob ettevõtjale leiva lauale, sest isegi oma valdkonna parima toote või teenuse loomisest ei ole kasu, kui see ei jõua klientideni.

