Tagasi 04.09.24, 13:47 Tarvo Sikka: kasvavasse majandusse viivad teed On valdkondi, mille puhul nulli kärpimine võib olla väga kulukate tagajärgedega, üks selline on teedeehitus, kirjutab osaühingu Eesti Killustik juhatuse liige Tarvo Sikka.

“Eesti majanduslangusest välja investeerimine eeldab püsivaid ja suuremahulisi investeeringuid taristusse,” kirjutab Tarvo Sikka. Foto: Andras Kralla

Eesti riigiteede teehoiu rahastus on kolme aastaga kukkunud 35 protsenti, inflatsiooni tõttu on tööde maht kilomeetrites vähenenud poole võrra. See on vastupidine suund sellele, mida Eesti vajab: kvaliteetset teedevõrku ja kiireid ühendusi nii riigi sees kui ka Euroopa suunal.

