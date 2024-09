Tagasi 11.09.24, 13:57 Vastukaja: on üks ökonomist, kes saab Eesti hädadele pihta Eesti majanduse probleemid on struktuursed, nende tekkimisele pandi alus paarkümmend aastat tagasi otsustega, mis kahjustavad konkurentsi, kirjutab pensionär Allan Aan.

Allan Aan. Foto: Erakogu

Minu arvates on majandusinimestest Eesti hädade tuumale pihta saanud Lenno Uusküla, kes ütles kevadel avalikult välja, et sotsiaalmaksu tuleb alandada. Majanduse probleemid on struktuursed ja nende tekkimisele pandi alus paarkümmend aastat tagasi. Kehtestati maksusüsteem, mis hakkas kaitsma tolle aja edukaid, hakkas hävitama konkurentsi.

