Seni ei ole Eestis olnud just palju juhtumeid, kus kahju kannatanud oleksid päriselt saanud monopoli või kartelli tulemusena tekitatud kahju eest hüvitist. Ent olukord on nüüd muutumas. Arvestades Euroopa Liidust tulenevaid selgeid reegleid, on Eesti kohtutel viimane aeg reaalne kompensatsioon välja mõista, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic konkurentsiõiguse ekspert Britte Koppel.