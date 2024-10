Tagasi 28.10.24, 06:00 Julia Linde: kas kinnisvaraturg lähebki nüüd uuesti käima? Kinnisvaraturg on pöördepunktis – pärast kaheaastast pausi on kätte jõudmas aeg pikalt ootele pandud tehingute lõpuni viimiseks, kirjutab kinnisvarafirma Restate analüütik Julia Linde.

“Kinnisvaratehingute arvu ja koguväärtuse näitajate languse peatumine annab muude majandusuudiste valguses optimisminoodi kinnisvaraturu kasvust,” kirjutab Julia Linde. Foto: Erakogu

Viimaste kuude majandusuudised näitavad kinnisvaraturul ettevaatlikku optimismi. Kuigi seis pole veel roosiline, on langeva euribori taustal märke tehinguaktiivsuse kasvust.

Kas need muudatused viivad lõpuks ka kinnisvaraturu taastumiseni? Vaatame lähemalt, kuidas turuolukord on viimastel kuudel muutunud.

Turg toimib üldiselt rahuldavalt ning on näha, et kolmanda kvartali tulemused on olnud vastavuses üldise majanduse käekäiguga. Eesti kinnisvara ostu-müügitehingute koguarv oli kolmandas kvartalis 10 293 ehk suuresti eelmise kvartali tasemel ning aastatagusest ajast vaid 1,1% võrra väiksem. Ostu-müügitehingute koguväärtus oli aga 1,176 miljardit eurot ehk kasvas eelmise kvartaliga võrreldes 7,3% ja aastataguse ajaga võrreldes 3,8% võrra.

Harjumaa kui Eesti kinnisvaraturu likviidseima turuosa kvartaalsed näitajad on nii aastataguse ajaga kui ka selle aasta teise kvartaliga võrreldes kasvanud tehingute arvult ligi 3% ning koguväärtuselt vastavalt 4,7% ja 10,8%.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun