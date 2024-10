Tagasi 08.10.24, 14:31 Andi Pleskovski: küll see büroopindade turg elavnema hakkab Kui intressimäärad alanevad prognoositud tasemele ja majanduse uuesti kasvule pöördumise kohta saabub rohkem kinnitust, siis võib oodata büroopindade turul märgatavat elavnemist, kirjutab RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski.

“Selle aasta esimene pool kinnitab, et kodukontoribuumi sellisel kujul, nagu ennustati juba enne pandeemiat ja mida arvati pandeemia ajal toiminud kaugtöö tõttu kinnistuvat, ei tulnud ega paistagi tulevat,” kirjutab RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski. Foto: Erakogu

Büroopindade turul oli vaatamata jätkuvalt väikesele üürihuviliste arvule tänavu esimesel poolaastal tehingute arv tõusuteel. Seda nii asjaolu tõttu, et tehinguna realiseerusid juba 2023. aastal või veelgi varem laekunud otsingusoovid, aga ka seepärast, et büroopinna otsijad on rohkem motiveeritud uut pinda leidma.

