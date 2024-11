Tagasi 06.11.24, 11:39 Vootele Päi: valimisöö USAs tõi sahmaka külma vett Kunagi tundus mõeldamatu, et Euroopa hea- ja julgeolek võiks iga nelja aasta järel sõltuda USA valijast. Ja tegelikult ongi probleem siin, mitte selles, kes on USA president, kirjutab rahvusvaheliste suhete magister Vootele Päi.

Donald Trump abikaasa Melaniaga võitu tähistamas. Foto: AP/Scanpix

USA presidendivalimiste tulemus teeb rahutuks, sest loomulikult hoidsin isegi pöialt teisele kandidaadile. Aga lähtusint printsiibist "hope for the best, but expect the worst". Ehk oli see 15 aasta tagune kogemus Floridas ukselt-uksele raamatumüüjana, mis mul aitas ka seekord oma ootusi manageerida.

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun