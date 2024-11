Tagasi 12.11.24, 06:00 Andi Pleskovski: kukkunud lao- ja tootmispindade turg hakkab stabiliseeruma Lao- ja tootmispindade turul on tänavuse aasta jooksul toimunud märkimisväärne langus, kuid uue aasta esimeses pooles ootab ees turu stabiliseerumine, kirjutab RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski.

“Uued äri- ja elamukvartalid vähendavad vanemate lao- ja tootmishoonete hulka aktiivselt Põhja-Tallinnas, aga ka Mustamäel, Nõmmel ja Lasnamäel,” täheldab RE Kinnisvara partner Andi Pleskovski. Foto: Erakogu

Kui büroopindade turg hakkas Tallinnas jahenema juba 2022. aasta teises pooles, siis lao- ja tootmispindade turul jõudis aktiivsuse muutus kätte alles 2023. aasta teises pooles ning oluline langus on toimunud tänavu. Majanduslanguse tingimustes lao- ja tootmispindade turu kauem püsinud stabiilsuse taga on asjaolu, et aktiivne arendustegevus sektoris algas mõnevõrra hiljem kui büroopindade turul ja erinevalt büroopindade turust ei olnud uutele äripindadele kolimine juba suurt osa uusi ruume vajavaid üürnikke turult ära viinud.