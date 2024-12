Tagasi 04.12.24, 06:00 Pangajuht: euribori kiire alanemine võib päästa tuhanded väikeettevõtted Eesti majanduskasvu üheks pudelikaelaks on tuhandete väikeettevõtete kehv ligipääs välisrahastusele, aga euribori üle ootuste kiire langus võib mängu muuta, kui soodus konjunktuur nutikalt ära kasutada, kirjutab Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak.

“Hiljutises Euroopa Investeerimispanga uuringus märkis 13% vastanud ja laenu taotlenud Eesti ettevõtetest, et nende laenutaotlus oli tagasi lükatud. Teistes Kesk- ja Ida-Euroopa riikides oli sama näitaja ainult 6%,” märgib Finora Panga juhatuse liige Kristi Hõrrak. Foto: Egert Kamenik

Euroopa Keskpank on langetanud baasintressimäära ning selle tulemusena on langenud euribor isegi kiiremini, kui prognoositud. Juba on euribor tulnud allapoole märgilisest 3% piirist ja praeguseks näib üsna kindel, et poole aasta pärast läheneb see 2,5%le, kui pole sellest juba madalamalgi.