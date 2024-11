Tagasi 28.11.24, 14:10 Andres Sutt: praegu on majanduskevade algus Emotsionaalne pilt majandusest on muutumas helgemaks ning see on isetäituv ootus, kirjutab riigikogu liige Andres Sutt (Reformierakond).

“Selgus maksudega annab ettevõtetele kindlustunde investeerida, luua uusi töökohti ja meelitada Eestisse välisinvesteeringuid,” kirjutab Andres Sutt. Foto: Liis Treimann

Majanduses on vaikselt-vaikselt tunda kevade hõngu. Kevadetunne paneb tasapisi tärkama tarbijate kindlustunde ning ettevõtete riskijulguse investeeringute tegemiseks. See muutus ei juhtu üleöö, paljudel on endiselt hirme homse ees, kuid märgid majanduses osutavad, et suund on õige ja trend pöördumas kasvule.