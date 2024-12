Tagasi PRO 09.12.24, 06:00 Analüüs: sõjaseisukord, mis vapustas maailma ja sobis Putinile Lõunakorealased on presidendi 3. detsembril väljakuulutatud sõjaseisukorrast šokeeritud, Põhja-Korea varitseb oma võimalusi, Kremli peremees võib rahulolevalt käsi hõõruda, kirjutab Korea teemade vaatleja ja asjatundja Erki Loigom Äripäeva essees.

Massimeeleavaldus 8. detsembril Lõuna-Korea pealinnas Seoulis, kus nõuti ootamatult sõjaseisukorra välja kuulutanud presidendi tagasiastumist. Foto: Reuters/Scanpix

Mitmete pöördeliste vapustustega vürtsitatud “maailma lähiajaloo hulluksminemise spiraal” sai 3. detsembril järjekordse tähise, kui Korea Vabariigi president Yoon Suk-yeol vapustas magama heitvaid kodanikke ning kogu maailma üldsust sõjaseisukorra kehtestamise teatega.

Otsusele enama kandepinna andmiseks mainis riigipea otsest Põhja-Korea ohtu, argument, mis tõenäoliselt leidis siirast imestust ka Pyongyangi režiimi geniaalseimate propagandaintriigide punujate peades.

On tõsi, et Põhja-Korea on pärast vaatamata seitse aastakümmet fundamentaalsena püsinud ühinemisfilosoofia kõrvaleheitmist jätkanud president Yooni ehk “fašistist reeturi ja nukuvalitseja” iganädalast kostitamist sapiste sõnavõttudega, kuid nende ridade kirjutamise ajaks ligi viis ööpäeva hiljem, pole Pyongyangi muidu mahlakast propagandaruuporist juhtunu kohta kostunud silpigi.

Kõigile Korea poolsaare probleematikaga seotud osapooltele – Lõuna- ja Põhja-Koreale, Ühendriikidele, Jaapanile, Hiinale ning Venemaale on selge, et president Yooni isiklik sisepoliitiline vendetta on vastavalt vaatenurgale kas kahjustanud julgeolekuolukorda poolsaarel kui laiemalt või hoopis pakkumas ootamatult süllekukkunud võimalusi.

16 sõjaseisukorda

Mõni sõna Lõuna-Korea lähiajaloost taustsüsteemi paremaks tajumiseks. 1948. aastal loodud riigis on sõjaseisukorda kehtestetud 16 korral. Küll lühiajalisemalt, kuid 1979. aastal diktaator Park Chung-hee tapmise järel riigipöördega kulmineerunud kindral Chun Doo-hwani poolt kehtestatu oli osaliste leevenduste ning geograafiliste piiritlustega jõus ligi kaks aastat.

Peale viimatimainitud episoodi pole lõunakorealased vaatamata karmidele 1980ndatele nii tõsiste piirangutega kokku puutunud. Harva kui poliitikast kõnelevas artiklis on kohane anda filmisoovitusi, kuid Lõuna-Korea kinokunst on viimastel aastatel väga ausalt harutamas lahti perioodi 1979–1987 ehk kümnendikku, mil sõjaväelisest diktuurist sai demokraatia.