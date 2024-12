Tagasi 16.12.24, 12:59 Advokaat: riigikohus tegi riigiabi saajatele varajase jõulukingituse Riigiabi nõutakse ettevõtjatelt tagasi ka marginaalsete eksimuste tõttu. Riigikohtu hiljutine otsus ütleb, et nii ei tohi, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic riigiabi spetsialist Triinu Järviste.

“Riigiabi antakse ettevõtluse arendamiseks. Äärmiselt vaieldavate ja/või marginaalsete väidetavate rikkumiste korral suurte trahvide tegemine kaotab selle mõtte täielikult – ühel hetkel ei julgegi ettevõtjad enam abi taotleda, sest hirm riigi giljotiini ees on lihtsalt liiga suur,” kirjutab vandeadvokaat Triinu Järviste. Foto: Jake Farra

Pole saladus, et riigiabi saamisel on Eestis viimasel ajal esile kerkinud tume pool. Selle draamatüki stsenaarium on järgmine.