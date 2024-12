Tagasi 17.12.24, 16:03 Sander Danil: kas USA aktsiaralli hakkab viimaks raugema? Trumpi võiduga kaasnenud USA aktsiate tõusulaine võib kesta veel mõnda aega, kuid keskpankade lähiaja tegevustest sõltub palju, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

“Tundub, et investorid on veendunud USA aktsiaturu ülimuslikkuses ja kõik muud turud on jäetud vaeslapse rolli,” kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil. Foto: Andras Kralla

USA aktsiad kerkisid pärast presidendivalimiste tulemuse selgumist uutesse kõrgustesse. Tõusu toetasid head uudised USA majanduse kohta ja investorite veendumus, et Donald Trump muudab sealse majanduse veelgi tugevamaks. Ent Trumpi poliitika kohta on praegu siiski selge ainult see, et mitte miski pole selge ning et sama hästi võib uuel presidendil olla hoopis vastupidine mõju. Turg võib praegu ülehinnata USA järgmise aasta võimalikku kasvu ja alahinnata riske.