Tagasi 23.12.24, 13:00 Urmas Hiie: ettevõtjatel pole ühtegi vabandust, miks uuel aastal paremini ei peaks minema Pole vaja kuulata teiste hädaldamist, vaid keskenduda oma meeskonnaga uue väärtuse loomisele, kirjutab ventilatsioonifirma ETS Nord juhatuse esimees, aasta töösturi ja aasta ettevõtja nominent Urmas Hiie vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Minu soovitus ettevõtjatele uueks aastaks: pole vaja kuulata teiste hädaldamist, vaid keskenduda oma meeskonnaga uue väärtuse loomisele,” kirjutab ETS Nord juhatuse esimees Urmas Hiie.

Mina olen jätkuvalt Eesti majanduse arengute ja tulevikuväljavaadete osas positiivne! Meie naabrid Skandinaavias on põhja kätte saanud ning rühivad ülesmäge. Inimeste palgakasv ületab jälle inflatsiooni. Euribor tuleb tagasi alla. Venemaa on oma sõjavankri nii välja kurnanud, et ei suuda isegi Süüria sõpru aidata.