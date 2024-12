Tagasi 25.12.24, 06:00 Indrek Neivelt: Euroopa on demograafiline katastroof Euroopa on langusfaasis, kirjutab ettevõtja ja pangandustegelane Indrek Neivelt vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Euroopa kaotab oma konkurentsivõimet ning lähiajal see trend ainult süveneb,” kirjutab Indrek Neivelt. Foto: Eiko Kink

Vaadates majanduse tulevikku laiemalt, siis ei ole ühtegi põhjust oodata, et majandus Euroopas kasvaks. Jah, mõni kvartal või isegi aasta võib olla väike pluss, aga kokkuvõttes on hea kui jääb samale tasemele.

Miks? Sest Euroopa on demograafiline katastroof. Kui Euroopa tootlikkus kasvab sama kiiresti nagu on see kasvanud viimase 10–15 aasta jooksul ja töötavate inimeste arv väheneb vastavalt demograafiale, siis mingit majanduskasvu ei tule.

Lisaks tuleb arvestada, et kallis energia ja muud tegurid on halvasti mõjunud Euroopa konkurentsivõimele. Saksa autotööstus, mis on pikalt olnud Euroopa uhkuseks, vaevleb suurtes raskustes. Euroopa kaotab oma konkurentsivõimet ning lähiajal see trend ainult süveneb. Kui veel arvestada rohepööret, siis on stagnatsioon juba väga hea tulemus.

Euroopa on langusfaasis ja selle muutmiseks oleks vaja poliitilist kurssi keerata kohati 180 kraadi.