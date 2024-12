Tagasi 24.12.24, 06:00 Jaak Jõerüüt: meie optimismiallikas on endine Muresid jagub, kuid sovetimineviku taustal on ka Eesti uuema aja halvemad aastad vaieldamatult head, kirjutab kirjanik Jaak Jõerüüt vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.

“Majanduskasv iseenesest ei ole kõigi inimeste ehk ühiskonnaterviku toimetuleku paranemise garantii,” kirjutab Jaak Jõerüüt. Foto: Liis Treimann

Parem või halvem üheainsa aasta kaupa mõõtes on keeruline võrdlus isegi minevikku vaadates, kui jutt on riigist ja ühiskonnast. Inimeste eluvaated on paratamatult egoistlikud ja tundelised, eks see peegeldu tahtmatult ka üldistusi tehes. Kummaline, kuid pikemaid parem-halvem prognoose on isegi lihtsam teha kui aastaseid.