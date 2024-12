Võrklaev kritiseerib praegust maksupoliitikat: näen kohti, kus saab raha lõigata

Ettevõtjad ootavad uusi soodustusi

Neli aastat tagasi lõi valitsus maksusoodustused, et meelitada Eesti lipu alla selleks aastaks üle 200 laeva. Reaalne tulemus on loodetust kordades väiksem, mistõttu on ministeerium järgmist soodustuste paketti välja töötamas.