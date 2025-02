Tagasi 07.02.25, 19:30 Kristen Michali pöördumine: meie energiaplaan tuulest tuumani Uued tehnoloogiad ning tootmised annavad paremad võimalused, vanade lappimine pole enam valik, kirjutab peaminister Kristen Michal (Reformierakond) erakonnakaaslastele saadetud kirjas.

Kristen Michal esitles energiaplaani erakonnakaaslastele Tartus Reformierakonna volikogul. Foto: Erakogu

Eesti on väike riik, millel on piiratud sisetarbimine, seega on rikkuse kasvatamisel eksporditurg väga oluline. Uute investeeringute jaoks on vaja rohkem puhast ja elektri hinda alandavaid energiatootmisi — vastasel korral on majanduse kasvul piir ees. Vanaviisi jätkates meie ekspordivõime kahaneks ning konkurentsivõime Euroopas väheneks.