Tagasi 04.03.25, 17:07 Iduettevõtja: eksperdid ei taju Ukraina peamist tugevust Ukraina vastupanu toetub sõja ajal üles ehitatud nüüdisaegsel infotehnoloogial põhinevatele üksustele – just neisse tasub meil nüüd ja praegu panustada, kirjutab iduettevõtja Ragnar Sass.

Iduettevõtja Ragnar Sass. Foto: Andras Kralla

Iga niiöelda ekspert, kes väidab, et Ukraina ei saa võita, eksib karmilt. Enamik, kui mitte kõik üleilmsed sõjaeksperdid pole tehnilised eksperdid ja neil on nõrk arusaam 2025. aasta eesliinireaalsusest. Nad pole Ukrainas käinud, vaid toetuvad kirjalikele allikatele. Samuti ei mõista nad tehniliste lahenduste hüperkasvu ja mõju.

Tehisaru ja droonid on lahingute käsiraamatut nii põhjalikult muutnud, et selle sõja võrdlemine Afganistani, Iraagi või Teise maailmasõjaga on lihtsalt rumal.

Siin on faktid!

1. Ukraina on kaks korda tõestanud, kuidas ta suudab kiiresti üles ehitada võitva tehnoloogia. Esiteks hävitades suurema osa Venemaa Musta mere laevastiku jõust. Teiseks sügavate rünnakutega Vene naftatöötlemistehaste vastu.

2. Ukraina maavägede uus ülem, kindralmajor Mõhhailo Drapatõi alustas detsembris reforme, mis hakkavad järgmistel kuudel aeglaselt tulemusi andma.