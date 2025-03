Tagasi PRO 04.03.25, 12:43 Kõik pole veel kaugeltki läbi: Zelenskõi võib naasta Washingtoni Fiasko ovaalkabinetis, pantvangistatud Põhja-Ameerika vabakaubandus ja Euroopa Liidu tõetund.

Vabariiklased ootavad Volodõmõr Zelenskõid tagasi Washingtoni Foto: Zumapress/Scanpix

Lätlased võitsid filmiga „Vooluga kaasa“ nädalavahetusel animafilmide kategoorias Oscari. Režissöör Gints Zilbalodis tähistas koos tiimiga legendaarses kiirtoiduketis In-N-Out, mida vähemalt sama legendaarne kokk ja saatejuht Anthony Bourdain nimetas oma lemmikrestoraniks Los Angeleses. Eestlastel on põhjust ka kergest kadedusnoodist hoolimata suurt uhkust tunda.

Paraku jäävad viimast seitset päeva saatma ühe teise burgerisõbra seiklused. Tõsi, tema lojaalsus on olnud alati McDonaldsi kuldsetele kaartele, mis said pärast teist maailmasõda õige pea USA küllusliku jõukuse sümboliks — särav linn mäeotsas, nagu meeldis öelda idaeurooplaste kangelasele Ronald Reaganile.

Selle mõistukõne iva on mõistagi viide praegusele vastandile. Et Donald Trump on tõepoolest lahutamas Läänt, hülgamas Euroopat ja loobumas demokraatiast, õigusriigist ning vabast turumajandusest, millele see liit on loodud. Ratsionalistid näevad Valge Maja käikudes realismi koolkonna küünilist järgimist, laiem avalikkus aga ahastab, et USA riigipeale on tõepoolest Vladimir Putin sümpaatsem kui tema nimekaim Kiievis või ka kõik ülejäänud vaba maailma liidrid.

Tänasele briifingule jääb seega ülesandeks perspektiivi pakkumine. Kuidas olukorda tõlgendada ja mida selle põhjal prognoosida tulevikuks.

Trump peatas Ukraina abistamise. Reedene fiasko Valges Majas, kus Trump ja tema asepresident J.D. Vance ühel hetkel end Volodõmõr Zelenskõi peal välja elasid, päädis üsna kiirelt ka käegakatsutavate tagajärgedega. Trump käskis tänasest peatada kõik militaarabi saadetised Ukrainasse, ka need, mis oleks Kagu-Poolast Rzeszówist kohe üle piiri sõitnud. Küsimus pole isegi selles, et Trump ei tahaks uut raha kulutada — Joe Bideni ajast on presidendil veel n-ö üle ligi 4 miljardit dollarit, mille eest relvi saata.