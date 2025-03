Siim Tammer: laome ometi munad korvi!

On täiesti ükskõik, kas paberil, millega trahvi saadakse, on kirjas haldus- või väärteokaristus – trahv tuleb ikka tasuda või kohtus vaidlustada. Mis aga ei tohiks meid külmaks jätta, on riigi suutmatus mõistlikus ajaraamis edasi minna.

Trahv 3000 eurot päevas

Ja siin ma rõhutaks sõna „riigi suund“. Riik sellistel puhkudel ei ole ametnikud, klienti esindavad advokaadid ega mõjurühmad, vaid seadusandja. Hästi lihtne on peita otsuste tegemine ekspertide erimeelsuste taha, kuid keegi neist ei peaks tegema otsust, kuidas riigina edasi minna.

Ja siin ei ole me just kõige kerksamat sammu astunud – saime 400 000 eurot trahvi ja maksame iga päev Euroopa Komisjonile 3000 eurot trahvi, kuna ei ole suutnud trahviraamistiku küsimusega konkurentsiasjades edasi minna, teha valikut. Oleme ainus EL riik, kes seda direktiivi üle ei ole võtnud.

Direktiiv ise jõustus juba 2019. aasta alguses ja üle tuli võtta 4. veebruariks 2021, ehk meil on vaidlusteks olnud piisavalt aega, aga trahvi saame ikka aegluse eest. Asja iroonia peitub siinjuures selles, et trahv riigile on ka tehtud nn halduskorras!

Kuna aeglane asjaajamine ei ole omane üksnes küsimuses, kuidas karistada, vaid on üldisem trend, mis vaatab vastu nii rongijaamas, bürokraatiaga võitlemisel, kui isegi valimiskasti kõrval, siis õige oleks küsida, miks see nii on. Iseenesest peaks meil olema kõik eeldused paista silma just oma targa ja kiire reageerimisega.

Oleme kuvandilt edumeelne, tehnoloogial põhinev ning paindlik riik. Meil on haritud rahvas – suisa iga kolmas kodanik on kõrgharidusega. Riigi ametkonnad ja juhtimisahelad ei ole väga keerukad.

Siit ma jõuan tagasi algusesse: meile lihtsalt meeldib kireda ja kiruda ning see halvab otsustamisvõime. Ma olen veendunud, et iga algatus või mõte peab saama kätte oma koguse kirumist ja kiremist, kuna see on loomulik osa demokratlikust riigikorraldusest ja on terve ühiskonna tunnus.