Peep Siitam: Eesti vajab kriisikindlat majandust, nõudkem seda ka valimistel

Kriisikindluse tunnused

Olulisim kriisikindla majanduse tunnus on võime saada vaenutegevuse korral pikaajaliselt hakkama. Ilma toimiva majandusliku toeta pole vaenlase pidurdamine pikaajaliselt võimalik.

Tuleb arvestada, et vaenlase eesmärk on eelkõige massiivsete tsiviilkahjude tekitamisega luua riigisisene rahuolematus valitsejatega. Kaitsevägi ei suuda invasiooni korral kaitsta tsiviiltaristut ja -elanikkonda. Pigem vastupidi – kriisis toimiv ja majanduslikult hakkama saav elanikkond on eelduseks sõjaväeliste eesmärkide saavutamisele.

Hakkamasaamise puhul on olulisim võime luua lisandväärtust ja tagada raha olemasolu. Mida suurem on eksporditeenustele suunatud teenusmajanduse osakaal, seda vähem mõjutavad hakkamasaamist ebasoodsad sündmused Eestis.

Eesti ettevõtted on alati olnud edukad eri sektorite vahel sünergiaid loovate lahenduste väljatöötamisel ja rakendamisel mujal maailmas. Nüüd tuleks seda võimendada. Sõltuvuse vähendamine imporditavatest toormetest ja kriitilistest loodusressurssidest on samuti kriisikindluse parandamise viis, millega arvestamine on vaja muuta avalike hangete kriteeriumiks.

Mida rohkem on Eestis kvaliteetseid välisinvesteeringuid, seda suurem on vaenlase ees seisnev takistus vaenutegevust alustades. Seepärast peame leidma viise olemasolevate investeerimisprojektide atraktiivsuse suurendamiseks ning uute investeeringute maandamiseks.

Ebakindlust vältides

Kriisikindla majanduse teine oluline kriteerium on ühiskonna ebakindluse vältimine kriisiolukorras. See seisneb elutähtsate teenuste pikaajalise toimepidevuse tagamises ja elanikkonnakaitse korraldamises.