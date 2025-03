Tagasi 11.03.25, 16:30 Jaanika Altraja: seome lühema töönädala riigikaitsega Elanikkonnakaitse esmaspäev oleks võti turvalisema, õnnelikuma ja jätkusuutlikuma Eesti poole, kirjutab Jaanika Altraja arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Jaanika Altraja. Foto: Erakogu

Ärevatel aegadel peab Eesti väikeriigina tegema strateegilisi valikuid, mis ühendaksid riigi julgeoleku, globaalse keskkonnakriisi ning inimeste heaolu. Kaitsekulude mitmekordistamise kõrval on kaitsevõime tugevdamiseks ka odavamaid ja nutikamaid lahendusi.

Jätkusuutliku riigikaitselise võimekuse jaoks ei piisa vaid professionaalsest kaitseväest ja kaitseliidust. Me vajame igat kodanikku, kes on teadlik, ettevalmistatud ja motiveeritud oma riigi eest seisma. Selleks aga peab olema aega ja võimalusi – ilma, et peaksime ohverdama pere, tervist või karjääri.

Üks selline innovaatiline kontseptsioon võiks olla "elanikkonnakaitse esmaspäev" – töönädala ümberkujundamine neljapäevaseks ning vabaks jääva päeva rakendamine ühiskonna vastupanuvõime suurendamiseks.

Elanikkonnakaitse oluline osa on ka toidujulgeoleku parandamine. Inimestele tuleks luua võimalused, et tegeleda kohaliku toidukasvatamisega, arendada kogukonnaedasid, mis vähendab transpordist tulenevat keskkonnajalajälge ning kasvatab meie vastupanuvõimet kriisiolukorras, kui toidutarned katkevad.

Lisa vaba päeva saaks kasutada elanikkonna kaitses oluliste oskuste arendamiseks nagu võimalus õppida ellujäämisoskusi, esmaabi, kriiside haldamist ning muid praktilisi teadmisi, mis on kriisiolukorras elutähtsad. Antud tegevuste spekter on piisavalt lai, et siit leiaks iga kodanik endale sobiva võimaluse panustamiseks.

Vähetähtis ei ole ka see, et vaba päev annaks võimaluse tugevdada kogukondi läbi vabatahtliku tegevuse, ühiste õppuste ning koostööprojektide ning tööpäevade vähendamine kui ka mõtestatud tegevused looduses aitaksid ennetada läbipõlemist ja stressi.

Kasvatame ühtekuuluvustunnet

Elanikkonnakaitse esmaspäeva rakendamine võiks toimuda etappide kaupa. Esimene faas hõlmaks vabatahtlikku pilootprogrammi avaliku sektori asutustes ning ettevõtetes, kes soovivad algatusega liituda.

Riik saaks pakkuda maksusoodustusi ettevõtetele, kes programmi rakendavad täispalga säilitamisega. Teine faas hõlmaks põhjalikku andmete kogumist pilootprogrammi tulemustest. Kolmandas faasis võiks mudeli laiendada üleriigiliseks, luues selge struktuuri elanikkonnakaitse esmaspäeva tegevustele.

Kui suudame kombineerida neljapäevase töönädala majandusliku loogika, keskkonnasäästlikkuse ning elanikkonnakaitse vajadused, loome Eestile ainulaadse konkurentsieelise globaalsel areenil.

Veelgi olulisem – loome eeldused, et kõik Eesti inimesed, olenemata nende majanduslikust seisust, tunneksid end ühiskonna väärtuslike liikmetena, kelle panus riigi tulevikku on oodatud ja hinnatud. Just see ühtekuuluvustunne on elanikkonnakaitse nurgakivi.

Elanikkonnakaitse esmaspäev võiks olla üks samm sellise Eesti suunas, kus majandusliku edu, keskkonnasäästlikkuse ning julgeoleku vahel pole vastuolu, vaid sünergia – edukas Eesti on kaitstud Eesti, kus inimesed on terved, motiveeritud ja valmis panustama ühisesse hüvangusse.