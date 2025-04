Tagasi 04.04.25, 06:00 Tööstusjuht: Hiina tungib täiega peale Tööstussektor ei kaota tulevikus Hiinale üksnes turgu, vaid ka insenere, kirjutab Aquaphor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv.

Aquaphor Toolingu tegevjuht Janek Kiudorv näeb Eestile terendamas sõltuvust, mida meil vaja poleks. Foto: Erakogu

See, et Eesti tööstusettevõtted on praegu keerulises seisus, pole mingi uudis. Kuna meie tööstussektor sõltub suuresti allhanketöödest, peamiselt Skandinaavia ja Saksamaa turgudelt, on sealne majandusolukord ka Eesti tellimuste mahtu oluliselt vähendanud.