Tagasi 09.04.25, 10:28 Maie Jõgar: Tallinna puuduolev haigla võiks saada peadpööritav Tallinnasse tõelise tulevikuhaigla rajamine tooks siia meditsiinituristid ja annaks suure panuse Eesti majanduse mitmekesistamisse, kirjutab Maie Jõgar arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Lisaks muule aitaks tulevikuhaigla hoida Eestis andekaid meditsiinitöötajaid ning meelitaks kohale parimaid meditsiinivaldkonna spetsialiste üle maailma, kirjutab Maie Jõgar. Foto: Erakogu

Eesti on tuntud oma eduka digiriigi, innovaatilise IT-sektori ja tugeva geenitehnoloogia poolest. Kuidas saaksime neid tugevusi veelgi paremini rakendada, et luua Eestis lisaväärtust ja tuua investeeringuid? Üks võimalik lahendus on rajada Tallinna lennujaama vahetusse lähedusse tipptasemel robotiseeritud haigla, mis muudaks Eesti meditsiiniturismi sihtkohaks.

Tallinn vajab juba pikemat aega uut haiglahoonet ning selle rajamiseks on tehtud olulisi samme. Kuid võib öelda, et see olematu haigla on juba praegu eilne päev. Maailm on teinud selle aja jooksul suure sammu robotiseerimise suunas ning tuleb arvestada, et robotirevolutsiooni ootab ees ka meditsiinis.

Seetõttu tuleb kasutada vajadust uue haigla järele oskuslikult nii, et saadav tulemus oleks peadpööritav. Eelkõige tuleks lähtuda arusaamast, et me täpselt ei tea, milliseks kujuneb haigla tulevikus, kuid katse-eksituse meetodil võime saada selle valdkonna kõige tugevamaks eksperdiks.

Täpne nagu kellavärk Aeg on üks kallimatest varadest. Sellest lähtudes tulebki haigla ehitada lennujaama, rongijaama või bussijaama läheduses, et potentsiaalsed kliendid saaksid lennukist otse haiglasse või miks mitte oma palatisse, kasutades näiteks isejuhtivat kergliiklussõidukit, millega saaks liikuda mööda haigla koridore. Tulevikuhaigla peab olema täpne nagu kellavärk, laitmatu ja efektiivne. Kõik protsessid tuleks automatiseerida ja robotiseerida nii palju kui võimalik. AI abil saaksime parandada diagnostikat, planeerida ravi ja isegi suhelda patsientidega. Lahti tuleb saada ka nn paberimajandusest, mis röövib arstide hinnalist aega, ning kasutada näiteks häälsisestust ja AI võimast abikätt. Eesti meditsiin peab saama teejuhiks tehisintellekti kasutamisel meditsiinis, ainuüksi eesmärgiga optimeerida kulusid ja tõsta oluliselt teenuse kvaliteeti. Koostöös Jaapaniga Selge on see, et sellise robotivärgi püsti panemisega ei saaks Eesti üksinda hakkama, vaid tuleks leida sobiv strateegiline partner – kas erameditsiinist või näiteks mõne riigi näol nagu Jaapan, mis on maailmas juhtiv riik robotitehnoloogia ja meditsiinitehnika vallas. Need kogemused ja teadmised oleksid projekti elluviimisel hindamatud. Koostöö Jaapaniga võimaldaks meil saada juurdepääsu uusimale tehnoloogiale, õppida Jaapani parimatest praktikatest ning meelitada Eestisse investeeringuid. Eesti võiks ehitada haigla, mille kohendatud variant sobiks hiljem ka Jaapanisse. Samuti võiks kahe riigi vahelise koostöö raames jaapanlased käia Eestis meditsiiniteenuseid saamas. Hea tulemuse saavutamiseks võiks sellisest haiglast kujuneda ühine eksportartikkel ehk n-ö võtmed kätte lahendus. Nii võiks mõni teine riik tellida endale samasuguse robotiseeritud-automatiseeritud haigla terviklahenduse, koos selle hoolduse ja tarkvarasüsteemiga. Hetkel kuum Maksuamet nõuab tuntud ravimifirmalt miljoneid eurosid. “Ma pole Eestis midagi sellist näinud” Maksuamet sõelus välja 100 kahtlast ettevõtet, kes viivad kasumi Eestist välja: lähiajal tuleme teie juurde Börsikrahh laastab Eesti pensionifonde ST Ettevõtte logidel ja serveritel tuleb silma peal hoida nagu enda tervisel

Jaapani partnerite abiga saame kindlasti integreerida haiglasse tipptasemel robotkirurgiasüsteemid, mis võimaldaksid teha keerukaid operatsioone suure täpsusega. Eesti tugevad geenitehnoloogia alased teadmised võimaldaksid meil pakkuda personaliseeritud meditsiini ja ravida haruldasi haigusi.

Tulevikuks valmis

Sellise tulevikuhaigla rajamine annaks Eestile mitmeid majanduslikke eeliseid. See meelitaks Eestisse meditsiinituriste üle kogu maailma. Haigla aitaks hoida Eestis andekaid meditsiinitöötajaid ning meelitaks kohale parimaid meditsiinivaldkonna spetsialiste üle maailma. Niisugune projekt tõstaks Eesti mainet innovaatilise ja edumeelse riigina.

Tallinna lennujaama juurde rajatav robotiseeritud haigla oleks suur samm Eesti majanduse mitmekesistamisel. See näitaks maailmale, et Eesti on valmis investeerima tulevikku ja pakkuma tipptasemel meditsiiniteenuseid.