Tagasi 13.04.25, 19:00 Kristiina Altmäe: nagu laulusalmis – päästke noored hinged! Selmet palgata vanuselt noor võiks enam väärtustada elukogenud hingelt noori vanuses 50+, kirjutab Kristiina Altmäe arvamuskonkrsile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Kristiina Altmäe.

Foto: Erakogu

Viimasel ajal on 50+ inimesed tööturul ja ühiskonnas üldisemalt tundnud, et neid vaadatakse kui „eelmise põlvkonna“ esindajaid – justkui oleks nooremad kiiremad, paindlikumad ja paremini ajaga kaasas käivad. Aga kas see on tegelikult tõsi?

Mõelgem korraks sellele, mida üks 50+ inimene oma elus juba kogenud on. Kui ta on töötanud juhtivatel kohtadel või pikaajaliselt samas valdkonnas, on ta tõenäoliselt läbi elanud mitu majanduskriisi – 1990ndate alguse siirdemajanduse kaose, 2008. aasta finantskriisi ja hiljutise pandeemiast ning sõjast tingitud majandusšoki.

Ta on näinud, kuidas ettevõtteid ehitatakse ja kuidas need langevad, ning ta teab, et kriisihetkedel ei päästa ainult säravad ideed, vaid ka oskus ellu jääda, inimesi koos hoida ja mõelda pikemalt kui järgmise kvartali kasuminumbrid.

Veelgi enam – see inimene ei kasvanud üles maailmas, kus igale küsimusele leidub Google'is vastus ja iga probleemi saab lahendada uue äpiga. Tema teab, et riisiharjaga saab vaibad puhtaks, paberkaardiga jõuab õigesse sihtkohta ja et elektrita on võimalik nädalateks ellu jääda, mitte lihtsalt ärevust tunda, sest telefoni ei saa laadida. See ei ole nostalgia – see on ellujäämisoskus, mida ühel hetkel vajavad kõik. Kas see tähendab, et ta ei ole kaasaegne? Vastupidi. Enamik 50+ inimesi on pidanud pidevalt kohanema uute oludega, õppima uusi süsteeme ja tehnoloogiaid. Nad ei sündinud nutitelefon peos, kuid kasutavad seda täna nii töös kui eraelus täiesti teadlikult. Nad ei kasvanud üles sotsiaalmeedia ajastul, kuid mõistavad selle võimu ja riske. Ja mis kõige olulisem – neil on oskus siduda vana ja uus, mitte ainult nooruse uljuse, vaid ka elutarkuse ja ettevaatlikkusega. Kui me räägime sellest, kes on „tuleviku tööjõud", siis ei ole küsimus ainult nooruses või vanuses, vaid tasakaalus. Noor toob kaasa värskuse ja kiiruse, kogenum inimene aga oskuse näha tagajärgi ja hoida suurt pilti fookuses. Viiekümnendates inimene on sageli parimas kohas, et ühendada need kaks – ta ei ole enam see, kes alles õpib maailma mõistma, kuid on samal ajal nooruslik oma mõtetes, kohanemisvõime poolest ja elujanult. Miks palgata kogenud töötajaid? Esiteks, nad on kriisikindlad. Majanduses on alati tõusud ja mõõnad ning keegi, kes on neist juba mitu läbi elanud, oskab näha suuremat pilti ja teha otsuseid, mis ei tugine ainult hetkeemotsioonidele. Nad teavad, kuidas vältida paanikast sündinud vigu ja kuidas hoida fookust pikaajalisel jätkusuutlikkusel. Teiseks, nad on meeskonna hoidjad. Töö ei ole ainult tehnoloogia ja oskused – see on inimeste juhtimine, konfliktide lahendamine ja töörahu säilitamine. Kogenud inimene teab, kuidas motiveerida ja kuidas hoida kollektiivi koos ka keerulistel aegadel.

Paljud noored töötajad lahkuvad töölt, kui nad tunnevad end ettevõttes ebakindlalt või alahinnatuna, kuid tasakaalukas ja kogenud kolleeg suudab luua stabiilsuse, mis hoiab meeskonna tugevana.

Kolmandaks, nad on täpsemad ja vastutustundlikumad. Kogemus on õpetanud neid tähtaja tähendust ja kvaliteedi olulisust. Nad teavad, et õigeks ajaks tehtud töö on ettevõtte edu alus ning nad ei jäta oma ülesandeid viimasele minutile. Nad on õppinud, et kiirus on hea, kuid täpsus ja usaldusväärsus on veelgi olulisemad.

Neljandaks, nad on loomingulised probleemilahendajad. Nad on kasvanud üles maailmas, kus lahendusi tuli otsida loovalt, mitte lihtsalt guugeldades. See annab neile võime näha võimalusi seal, kus teised näevad ainult takistusi. Kui süsteemid jooksevad kokku, teavad nad, kuidas lahendada olukorda ka ilma IT-toeta. Kui varud lõppevad, suudavad nad leida alternatiivseid lahendusi, sest nad on harjunud kohanema ja improviseerima.

Ja viiendaks – nad on lojaalsed. Uuringud näitavad, et vanemad töötajad vahetavad harvemini töökohta, mis tähendab, et ettevõte ei pea iga paari aasta tagant uuele inimesele kõike otsast peale õpetama. Lojaalsus ei tähenda üksnes kauem ühes kohas töötamist – see tähendab ka suuremat pühendumist ettevõtte väärtustele ja missioonile.

Hinnakem sügavust ja kestlikkust

Me elame ajastul, kus väärtustatakse innovatsiooni ja kiirust, kuid me ei tohi alahinnata sügavust ja kestlikkust. Kogenud töötaja on olnud innovaatiline juba enne, kui see oli trendikas – mitte uute tehnoloogiate tõttu, vaid seepärast, et elu on teda pidevalt sundinud muutuma ja kohanema. Ta on pidanud olema loominguline, et toime tulla kriisidega, ja tugev, et hoida töölaual korraga karjäär, pere ja enese areng.

Noorus ei ole vanus. Noor on see, kes tahab edasi liikuda, kes õpib, kes ei jää kinni eilsetesse lahendustesse. Viiekümnendates inimene ei ole vana. Ta on elutark ja kogenud – ning kui ta ise seda mõistab ja väärtustab, siis mõistab seda ka maailm.

Ja kui maailm veel ei mõista, siis on aeg talle see selgeks teha.