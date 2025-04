Toivo Ellakvere: edumeelne automaks sünnib jagamismajanduse printsiibil

Minu arvates võiks lähtuda printsiibist “mida rohkem inimesi ühisvara kasutab, seda väiksem peaks olema käibemaks”. Mida vähem ostetakse uusi esemeid ja mida rohkem ühiselt kasutatakse olemasolevat vara, seda parem.

Kui autol on üks kasutaja, maksab ta 24% käibemaksu. Kui autol on 4 kasutajat, siis on käibemaks 12%. Kui autol on 8 kasutajat, siis on käibemaks 6%. Suurpere, kellel on 5 last, maksab vähem.

Oma pereliikmed saab registreerida tarbimisühistuks. Ühistusse võib kuuluda nii töökaaslane, vanaema kui ka naabritädi.

Sama põhimõtet võiks rakendada teiste 500 eurost kallimate kestvuskaupade puhul nagu pesumasin. Ostad pesumasina, mida kasutab 4 inimest - käibemaks on 12%. Soodustus kehtiks nii lastega pere, kui ka tudengite puhul, kes elavad ühiskorteris.

Jagamine tasub ära

Automaks on ebaõiglane, kuna kaalult raskeid aga maastikku hästi läbivaid džiipe maksustatakse karmimalt. Aga kui sõjaline eskalatsioon tuleb sinu koduõuele, saavad vabatahtlikud just need autod kasutusele võtta.

Võiks moodustada kaitseühistud. 8-liikmelised kaitseühistud saaksid nii džiibi autosalongist, kui ka muu tarvilikku kraami militaarpoest 6% käibemaksuga.

Madalapõhjalise Ferrari käbemaks võiks samas olla 30%, sõjas sellega kaugele ei sõida. Ebapraktiline uhkuse asi.