Tagasi 17.04.25, 18:45 Aivar Reinmets: riigi roll innovatsiooni toetamisel võiks suureneda Eesti on astunud suuri samme majanduse ja teadusökosüsteemi arendamisel, kuid veelgi enam võiks riik suunata ressursse ja toetusprogramme väikese ja keskmise suurusega ettevõtete digitaliseerimiseks, teadus- ja arendustegevuseks ning kapitaliturgude tugevdamiseks, kirjutab Aivar Reinmets arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Riigi rolli tugevdamine innovatsiooni toetamisel loob tugeva, globaalsete võimalustega majanduse,” kirjutab Aivar Reinmets. Pilt on illustreeriv.

Foto: Liis Treimann

Eesti on tuntud oma innovaatilise ja digitaalse lähenemise poolest, olles maailmas üks juhtivaid riike e-valitsuse ja digitaaltehnoloogia rakendamisel. Eestil on suur potentsiaal kiirendada majanduse arengut, pakkudes tugevaid võimalusi väikeettevõtetele, idufirmadele ja teadusasutustele, et luua tugev ökosüsteem, kus teadus, tehnoloogia ja kapital töötavad koos.

Siin on võtmevaldkonnad, kus riik võiks teha olulisi samme majanduse ja innovatsiooni kiirendamiseks.

Mikro- ja väikeettevõtete digitaliseerimine. Eestis tegutseb palju väikeettevõtteid, kellel on keeruline rakendada kaasaegseid tehnoloogiaid, sageli ressursipuuduse tõttu. Riiklikud programmid ja toetusmehhanismid võiksid anda olulise tõuke digitaliseerimisele.

Riiklik programm AI ja automatiseerimise rakendamiseks. Ettevõtted, kes soovivad digitaliseerida oma tööprotsesse, vajavad koolitusi, konsultatsioone ja rahalist tuge. Programm võiks võimaldada AI ja automatiseerimise kasutamist igapäevastes toimingutes, näiteks raamatupidamises või tootmises. Tugiteenused ja koolitus. Riik võiks pakkuda tasuta või soodushinnaga koolitusi ja konsultatsioone tehnoloogia rakendamiseks. Lisaks võiks luua platvorme parimate praktikate jagamiseks. Toetusprogrammide pakkumine. Et aidata väikeettevõtteid, võiks riik pakkuda toetusprogramme AI ja automatiseerimise tarkvara arendamiseks ning maksusoodustusi uuenduslike tehnoloogiate kasutuselevõtuks. Tehnoloogia platvormide arendamine. Koostöö suurte IT-ettevõtetega võimaldaks väikeettevõtetel soodushinnaga kasutada AI-tarkvara ja teenuseid. Riik kui innovatsioonilabor. Eestis on tugev teadus- ja arendustegevuse keskkond, kuid riik võiks veelgi enam toetada teadlaste ja idufirmade koostööd avalikus sektoris. Riik võiks võimaldada teadlastel ja startup'idel testida oma lahendusi riigiasutustes – näiteks tervishoius, transpordis, hariduses ja julgeolekus. See aitaks viia ellu pilootprojekte, mis toovad kasu nii riigile kui ka ettevõtetele. Innovatsioonikatalüsaatorid. Riik võiks rahastada teadlaste, teadusasutuste ja startup'ide koostööprojekte uute teenuste ja tehnoloogiate arendamiseks, keskendudes avalike teenuste digitaliseerimisele. E-raamatupidamine ja teenuste digitaliseerimine. Automatiseeritud maksuarvestus ja teenusepõhine õigussüsteem aitaksid lihtsustada ettevõtlust. Avatud andmeplatvormid võimaldaksid teadlastel ja idufirmadel töötada riigi kogutud andmetega, et luua uusi lahendusi ja teenuseid. Investeeringute infrastruktuuri arendamine. Kapitaliturgude areng on Eestis algusjärgus, kuid ligipääsu parandamine rahastusele toetaks idusid ja väikeettevõtteid ning aitaks neil kasvada globaalsele tasemele. Eestis võiks luua platvorme, mis ühendavad investorid ja idufirmad, pakkudes neile ligipääsu rahvusvahelisele kapitalile. Samuti võiks riik pakkuda mikrokrediite ja väiksemaid investeeringuid väikeste ettevõtete toetamiseks.

Idufirmade aktsiate turule toomine. Eraldi turg alustavatele ettevõtetele võimaldaks idufirmadel noteerida oma aktsiaid, pakkudes investoritele võimaluse neid varajases staadiumis toetada.

Maksusoodustused ja teised stiimulid. Investeeringute soodustamine teadus- ja arendustegevusse, samuti idufirmade aktsiate ostu soodustamine võiks aidata meelitada nii kohalikke kui ka välisinvestoreid.

Eesti on astunud suuri samme majanduse ja teadusökosüsteemi arendamisel, kuid veelgi enam võiks riik suunata ressursse ja toetusprogramme väikese ja keskmise suurusega ettevõtete digitaliseerimiseks, teadus- ja arendustegevuseks ning kapitaliturgude tugevdamiseks. Need sammud aitaksid Eesti majandusel kasvada teadmispõhiseks ja maailmatasemel konkurentsivõimeliseks.

Riigi rolli tugevdamine innovatsiooni toetamisel loob tugeva, globaalsete võimalustega majanduse, kus teadus, ettevõtlus ja investeeringud üksteist täiendavad.