Martin Lepa: küsime valijate arvamust ka poliitikute lubaduste kohta Anname valijatele võimaluse hinnata mitte üksnes erakondi ja kandidaate, vaid eraldi ka valimislubadusi – ning seda kõike reaalajas, kirjutab ettevõtja Martin Lepa arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

“Valides ainult erakonda/üksikkandidaati, ei saa me teada valija laiematest soovidest ja vajadustest,” kirjutab Martin Lepa.

Erakondade juhid ütlevad sageli meediale ja oma oponentidele, et neil on valijate mandaat ja ootus muudatuste elluviimiseks, kuid tegelikult ei ole keegi küsinud valijatelt nende arvamust erakonna programmi konkreetsete punktide kohta. Aja möödudes võivad valijate arvamused ka muutuda, kuna ühiskondlik ja majanduslik olukord võib olla üsna kiiresti muutunud. Näiteks võib rohepöörde asemel tekkida vajadus kaitsepöördeks või õpetajate palgatõusu toetamise asemel muutuda prioriteediks meditsiinitöötajate palgad. Või vastupidi.

Ühesõnaga: kiiresti muutuvas maailmas on senine valimispraktika ajale jalgu jäänud.

Reaalajas tagasiside

Ettevõtluses on kiire tagasiside küsimine ja pidev analüüs muutunud igapäevaseks praktikaks. Olgu tegemist klienditeenindusega või töötajate meelsuse, motivatsiooni ja ettepanekute hindamisega – kõik toimub kiirelt ja digitaalselt, kasutades spetsiaalseid programme. Eesti võiks olla maailmas eeskujuks, juurutades nn agiilse juhtimise (kiire tagasiside, kiire reageerimine muutunud olukorras, kiire täiustamine, koostöö) demokraatliku abivahendi valimised.ee või eesti.ee platvormil või eraldi keskkonnas. Platvormi kaudu saaksid valijad lisaks erakonna ja selle kandidaadi valikule väljendada oma seisukohti erakonna programmi olulisemate teemade ja valimislubaduste kohta. Ideaalis võiksid kõik soovijad märkida linnukestega ära ka teiste erakondade olulisemate programmide seisukohad: poolt, erapooletu või vastu. Valides ainult erakonda/üksikkandidaati, ei saa me teada valija laiematest soovidest ja vajadustest. Valija peab lootma, et tema valitud kandidaat ja erakond arvestavad järgmised neli aastat tema soovidega. Tegelikult ei tunne poliitikud oma valijate täpseid vajadusi ning võimule saades lähtutakse enda, erakonnakaaslaste ja ametnike, heal juhul ka ekspertide arvamustest ja soovidest. Tagajärjeks on ühiskonna pettumus ja kaugenemine poliitikutest. Kirjeldatud süsteem võimaldaks valimistel mitte anda hääl ainult erakonnale või kandidaadile, vaid ka märkida oma seisukohad konkreetsete lubaduste kohta. Need andmed saaksid olla valijate poolt jooksvalt muudetavad, et kajastada muutusi nende arvamustes ja prioriteetides. Platvormil saaks ühtlasi lisada valijate uusi ettepanekuid, et võimul olevad erakonnad neid arvesse võtaksid. Samuti oleks võimalik selgelt välja tuua koalitsioonis olevate erakondade valijate eelistused. See süsteem vähendaks vaidlusi ning tooks välja, mida rahvas tegelikult arvab ja soovib.

Esialgu ei ole eesmärk anda rahva arvamusele juriidilist pädevust. Pigem täiendab see traditsiooniliste turu-uuringu firmade uuringutulemusi, pakkudes põhjalikku ja pidevat tagasisidet.

Eesmärgiks ei ole saavutada valimistevahelistel perioodidel aktiivsust, mis oleks võrreldav valimiste lähenemisega. Olulisem on, et süsteem töötaks igapäevaselt ning et ühiskond oleks valmis võtma vastu vajalikud otsused ja muudatused, kui need on tõesti vajalikud.

Me vajame abivahendit, mis toetaks võimul olevaid poliitikuid ning parlamendi ja komisjonide tööd, samuti omavalitsuste ja riigiasutuste juhtimist. Keskkonnas peaks iga ettepaneku ja otsuse juures olema selgitav info ning võimalus lisada kommentaare. Samuti saaksid tavakodanikud ja ettevõtjad teha oma ettepanekuid, mida saaks kommenteerida ja täiendada.

Kuna tegemist oleks riigi juhtimise kaasaegse demokraatliku tööriistaga, peaks keskkond olema hästi reguleeritud. Täiendava kontrollina aitaksid töötajad ja tehisintellekt tagada, et diskussioonid jääksid konstruktiivseks ja viisakaks. Alustada tuleks vaikselt ja seda katsetades laiendada.