Tagasi 16.04.25, 18:00 Annika Nõmmik Aydin: muuda oma elustiili. Juba täna! Inimesi tuleb kaasata rohkem vähiennetusse, et riik ka paarikümne aasta järel suudaks tagada patsientidele vajaliku ravi, kirjutab Annika Nõmmik Aydin arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Annika Nõmmik Aydin.

Foto: Erakogu

Miks teil on vähk? Ei ole just kõige meeldivam küsimus, mida üks arst vähihaigele esitada võiks. Aga just nii minult üks onkoloog küsis. Kui aga esialgne pettumus kadus, siis hakkas see küsimus mind üha enam painama. Aga miks ma haigestusin vähki? Ei, mitte kellegi süüdistamise või halamise pärast, vaid just seetõttu, et endale lahti mõtestada, mida ma oleksin saanud teisiti või paremini teha.

See lihtne küsimus, mis mind alguses tõeliselt endast välja viis, oli parim, mida see arst minu heaks sel hetkel teha sai. See pani mind järele mõtlema, mis võisid olla need tegurid, miks ma vähki haigestusin. Seega aitäh, doktor, et te kastist välja mõtlete.

Ei ole uudis, et vähk on tihti elustiili haigus, mida oleks võimalik teatud juhtudel ennetada. Me teame seda, aga samas ei võta me midagi ette. Mina ei saa ju olla see üks 8000 inimesest, kes Eestis aastas vähidiagnoosi saab. Väike meeldetuletus, saate küll!

Arvestades, et „Vähitõrje tegevuskava 2021-2030" kohaselt suureneb uute vähijuhtude arv Eestis 2030. aastaks eeldatavalt 11 000 inimeseni. Ja vähk võib teid tabada ka siis, geenitest seda ei hoiata. Minu rõõmustavad geenitestide tulemused saabusid paar päeva enne vähidiagnoosi saamist. Aga siiski, vähidiagnoosi ma paar päeva hiljem sain. Seega pidi see olema kuidagi seotud minu elustiiliga. "Minuga ei juhtu!" Mida on võimalik teha, et mitte sattuda ise sinna vähistatistika hulka, kuhu te kuuluda ei taha. Seda ei soovi kindlasti ka riik, sest vaadates oma vähiravi arveid, vaatab mulle sealt vastu üks viiekohaline summa, ja seda isegi siis, kui tegemist oli tavapärase raviga. Kui mõelda, et vähipatsientide arv pidevalt suureneb, siis võib tulevikus juhtuda, et riik ei suuda mingi hetk enam kõikide patsientide vähiravi tasuda. Ning ka vähiravifondil Kingitud Elu on piirid, kust maalt alates nad ei suuda kõiki abivajajaid enam aidata, sest abivajajaid on järjest rohkem, kuid neid, kes saaksid abi pakkuda, järjest vähem, sest praegused abipakkujad võivad tulevikus ka ise sattuda abivajajate hulka. Alati jääb igaühel võimalus peita pea jätkuvalt liiva alla ning mõelda, et minuga see juhtuda ei saa. Mõnel inimesel võib see taktika isegi töötada ning inimene võib-olla suudabki oma elu nii ära elada, et ta ei haigestu vähki. Kuid selle peale lootma jääda on sama, kui loota kasiinos võidu peale. See võib juhtuda, kuid suure tõenäosusega see õnneks ei lähe. Inimesed üldjuhul ei soovi oma elu kardinaalselt muuta. Aga kui mõelda, et äkki ei peagi oma elu kohe pea peale pöörama ning piisaks ka vähemast. Näiteks kui esitada endale küsimus, mida ma saan täna teha selleks, et ma vähki ei haigestuks. Esitama peaks selle küsimuse kohe täna, mitte homme või mõne nädala või aasta pärast, sest siis võib olla juba hilja haiguse ennetamiseks. Ei tohiks oma mõtlemises kinni jääda sellesse, mida ma minevikus tegin või ei teinud, et vähki ära hoida. Minevikku enam muuta ei saa. Aga täna on parim aeg teha otsuseid oma parema tuleviku heaks. Ajapikku muutuvad ka iga päev tehtavad väikesed muudatused suure mõjuga harjumusteks.

Näiteks iga päev natuke liikuda ning vähemalt ühe juurvilja ja puuvilja lisamine oma menüüsse ei tundu just väga suured muudatused, aga kui seda teha iga päev, siis kuu või aasta pärast on sellel juba märgatav mõju ja mis kõige olulisem, see on muutunud harjumuseks ning nii on lihtsam ka järgmisi parendusi oma ellu lisada.

Kindlasti tuleks kasutada võimalust käia ka sõeluuringutel. Mina mõtlen uuringutest nii, et keegi on minu jaoks juba selle otsuse ära teinud, et on vaja arsti juurde minna, puudu on vaid kuupäeva ja kellaaja paika panemine. Osa protsessist on minu eest juba ära tehtud.

Mis see siis ära ei ole, tuleb lihtsalt kohale minna! Kui juba haigus kallal on, ei piisa vaid ühest tunnikesest arsti juures. Siis peab arstide uste taga viibima tunde ja tunde. Ning oma kogemusest võin öelda, et see ootamine ukse taga ei ole siis enam just kõige meeldivam tegevus.

Elustiili muutus aitab igal juhul

Ma ei ütle, et elustiiliga seotud muudatused hoiavad igal juhul vähi eemal. Seda ma ei saakski lubada nagu seda ei tee ka üksi arst, aga kindlasti vähendab see võimalusi, et oleksite üks nendest 8000 inimesest aastas, kes Eestis vähidiagnoosi saavad.

Ja isegi, kui te olete üks nendest inimestest, siis tervislikud eluviisid aitavad kindlasti kaasa sellele, et te talute ravi paremini, mis annab omakorda suurema tõenäosuse paranemiseks. Seega elustiili muudatustega annab ainult võita, seda nii inimesel endal kui ka riigil tervikuna.

Aga selleks, et esimene samm oleks juba teie eest tehtud. Annan soovituse, millest te kohe täna alustada saaksite. Tuleks vaadata tervisekassa sõeluuringute lehele ja välja selgitada, kas tänavu on teie sünniaastaga inimesed kutsutud vähi sõeluuringule. Kui see nii on, siis kohe aeg kinni panna ja kohale minna. Olgem terved!