29.05.25, 08:00 Monica Meldo: raha liigub taas telliste ja betooni suunas. Ettevaatlikult, aga siiski Pärast mitmeaastast madalseisu on eelmise aasta lõpus alanud mõõdukas elavnemine Eesti kinnisvaraturul jätkunud tänavu esimeses kvartalis juba kasvava tempoga, kirjutab RE Kinnisvara vanempartner Monica Meldo.

Monica Meldo.

Foto: Erakogu

Eriti silmatorkav on elamispindade turu elavnemine pealinnas. Tallinna korteriturul on tehingute aktiivsus olnud viimase kahe aasta kõrgeim, kusjuures korteritehingute arv on kasvanud juba seitse kuud järjest. See annab lootust uue kasvutsükli alguseks vähemalt mõnes segmendis.