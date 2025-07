Tagasi 24.07.25, 11:59 Sunly juht: elektri hind jääb madalaks, pole mõtet aastaks fikseerida Taastuvenergiatootja Sunly juht Priit Lepasepp usub, et kuna turule lisandub aina rohkem taastuvenergia elektrijaamu, siis hoiab see ka järgmistel aastatel elektri hindu madalal.

Taastuvenergiatootja Sunly juhi Priit Lepasepa sõnul on nad esimesed, kes on hakanud oma elektrijaamadest laiemalt elektrit müüma.

Foto: Andras Kralla

Praegu pole tarbijal enam Lepasepa sõnul mõtet elektri hinda näiteks aastaks fikseerida. “Novembris, detsembris, jaanuaris ja veebruaris on pigem oluline tegeleda sellega. Et need kuud oleksid fikseeritud ja muud kuud oleksid võimalikult turule avatud,” soovitas ta Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus selgitas Lepasepp, miks otsustas Sunly hakata elektrit otse kodutarbijale müüma ja kes võiksid olla nende kliendid. Samuti artules ta, kuidas murda kohalike vastuseisu tuuleparkidele, ning avas Sunly investeerimisplaane.

Küsis Aivar Hundimägi.

