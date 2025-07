Tagasi 24.07.25, 12:46 Melomaan: absurdselt hea kontserdisuve tõi kümnete aastate pikkune töö Kontserdikorraldajate pikkade aastate pingutused on toonud tänavu Eestisse enneolematu hulga maailmastaare, mis on mõnes mõttes juhus, rääkis melomaan ja muusikasaadete toimetaja Jan Berkovitch.

AC/DC liikmeid Brian Johnsoni (vasakul) ja Angus Youngi saab näha neljapäeva õhtul Tallinnas.

Foto: Zumapress/Scanpix

“See aasta on tõesti absurdselt hea aasta kontserdikülastajatele Eestis. Ma saan aru, et Live Nation on AC/DCd üritanud vist aastakümneid Eestisse tuua. Nüüd see lõpuks õnnestus. Lihtsalt need projektid on erineva pikkusega olnud ja nüüd kannavad vilja,” rääkis Berkovitch.

Intervjuus meenutas Berkovitch rokimaailma suurkuju Ozzy Osbourne’i ja tema viimast kontserti ning tegi eelvaate neljapäeva õhtul Tallinna lauluväljakul toimuvale AC/DCi kontserdile, mis võib jääda legendaarse bändi viimaseks tuuritamiseks.

Küsis Aivar Hundimägi.

