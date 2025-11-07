Artur Praun: valmis inimeste aeg on tööturul möödas

“Tänapäeva tööelu ei paku enam stabiilsust, ent seda mitte halvas mõttes. Pigem tähendab see, et möödas on ajad, kus keegi pidi 20 aastat tegema täpselt sama asja täpselt samamoodi,” kirjutab Elisa ärikliendiüksuse juht Artur Praun.
Foto: Jake Farra
Tänapäeva töömaailm ja seal oodatud oskused muutuvad kiiremini, kui jõuab järgi ükski õppekava või kursus. Selle taustal muutub ka see, milliseid inimesi ettevõtted oma ridadesse otsivad.
Kuigi näiliselt on tööturul taas järjekord ukse taga, saavad kängunud kasvu tõusule pöörata andekad multioskustega tippspetsialistid, ja nendele tuleb luua sobivad tingimused, kirjutab Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.
Äripäeva raadio saates räägitakse Pärnumaast kui aastaringse äriturismi sihtkohast, mis ühendab töö ja puhkuse elamuslikul moel. Pärnu pole enam vaid suvepealinn, vaid kujunemas tõeliseks ärikuurordiks, kus ettevõtted leiavad sobiva keskkonna konverentside, koolituste ja meeskonnaürituste korraldamiseks.