Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust

Ettevõtete omanikud ja juhid muretsevad tulude, kulude ja kasumi pärast, ent töötajad soovivad saada palka rohkem. Niisugune huvide konflikt on tööandja ja -võtja vahel alati eksisteerinud, kuid võib väita, et praegu on see teravam kui tavaliselt.
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
Kuigi näiliselt on tööturul taas järjekord ukse taga, saavad kängunud kasvu tõusule pöörata andekad multioskustega tippspetsialistid, ja nendele tuleb luua sobivad tingimused, kirjutab Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.
Ainult 26% töötajatest nõustub, et nende praegune töökeskkond aitab neil teha parimat tööd. See šokeeriv number Gensler 2025 uuringust peegeldab kõige fundamentaalsemat muutust töömaailmas: kontor ei ole enam koht, kuhu peab tulema, vaid sihtkoht, kuhu tahetakse tulla.