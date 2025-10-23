Tagasi 23.10.25, 06:00 Tööandjad treenigu talentide ära tundmise oskust Praegusel tööturul võidab tööandja, kes oskab talendid ära tunda ja laseb neil olla ettevõttele kasulikud, selle asemel et asjatult sekkuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Ettevõtete omanikud ja juhid muretsevad tulude, kulude ja kasumi pärast, ent töötajad soovivad saada palka rohkem. Niisugune huvide konflikt on tööandja ja -võtja vahel alati eksisteerinud, kuid võib väita, et praegu on see teravam kui tavaliselt.