Töötajaid on korraga üle ja puudu

Kuigi näiliselt on tööturul taas järjekord ukse taga, saavad kängunud kasvu tõusule pöörata andekad multioskustega tippspetsialistid, ja nendele tuleb luua sobivad tingimused, kirjutab Manpoweri Baltikumi tegevjuht Heigo Kaldra.
Üheksa ettevõtet maksis kokku 638 töötajale eelmisel aastal keskmiselt rohkem, kui oli ministri palk, üks ettevõte maksis kümnele töötajale isegi enam, kui sai president, näitab parimate palgamaksjate edetabel.
ERSO peadirigent Olari Elts ütles neli nädalat pärast hooaja avakontserdi järel peetud dramaatilist sõnavõttu muusikute kriitiliselt madala palgataseme üle, et kahjuks pole lahendust muusikute lahkumise probleemile kusagilt näha.
Kodulehe tegemine on paljudele tundunud keerulise ja ajamahuka projektina. Veel hiljuti käis see nii, et palgata tuli veebidisainer, kes rääkis justkui arusaamatus haldjakeeles, esitas seejärel uhke arve, kuid lõpptulemus polnud ikkagi päris see, mis vaja. Õnneks on need ajad tänaseks lõplikult möödas ning oma veebilehe saab luua igaüks ise disainerit, arendajat või tehnilist tuge omamata.