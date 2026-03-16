Sivar Irval: ajalooline samm ebavõrdsuse vähendamiseks põllumajanduses

Kui eelmisel aastal oli suurtes farmides mitu sigade Aafrika katku puhangut ja hukata tuli palju kodusigu, siis tänavu on tuvastatud katk 38 metsseal. Uus katkupuhang on vaid aja küsimus, leiab mullu aasta loomaarstiks valitud ASi Vireen juht Tarmo Terav.