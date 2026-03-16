Sivar Irval: ajalooline samm ebavõrdsuse vähendamiseks põllumajanduses
Nn agri-prosperity gap’i ehk põllumajanduse sissetulekulõhe tõttu eraldatud lisaraha viib Eesti tootjate sissetuleku Euroopa keskmisele lähemale, kirjutab Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval.
Täna viis Eestis juba Leiburit omav Rootsi põllumajandusühistu Lantmännen lõpule tehingu, millega ostab toiduainetööstustele tooraineid ja tarvikuid pakkuva Soome firma Leipurin, mis on tegutsenud Eestiski üle 30 aasta.
Kui eelmisel aastal oli suurtes farmides mitu sigade Aafrika katku puhangut ja hukata tuli palju kodusigu, siis tänavu on tuvastatud katk 38 metsseal. Uus katkupuhang on vaid aja küsimus, leiab mullu aasta loomaarstiks valitud ASi Vireen juht Tarmo Terav.