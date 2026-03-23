Logistikafirma juht: transpordi hinnatõusu ausus on lihtsasti välja arvutatav
Ehkki transporditeenuste hinnad kütuse hinnatõusu tõttu paratamatult kasvavad, on objektiivselt põhjendatud hinnatõus lihtsa spikri abil välja arvutatav, kirjutab logistikafirma Via 3L juht Urmas Uudemets.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.