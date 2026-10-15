Eksperdid üleriigilisest planeeringust: noorte linnapürgimine on küsitav

Täna avalikkusele esitletud riigi üldplaneering soovib Eestis ruumi planeerida nii, et lisaks suurematele linnadele saaksid läbimõeldud arengutõuke ka piirkondlikud keskused, ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi planeeringute asekantsler Ivan Sergejev.
Tallinna tagamaa autokasutus on enamasti aritmeetika, mitte armastus, kirjutavad TalTechi mehaanika ja tööstustehnika instituudi emeriitprofessor Dago Antov, kaasprofessor Kati Kõrbe ning doktorant-nooremteadur Tanel Jairus.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?