Venemaa autobuum

Hyundai-Kia koos terasetootja Hyundai Hysco ja autoosasid valmistava Hyundai Mobisega veenis Korea varustajaid ehitama oma tehase lähedale vabriku, tagades nii, et suurem osa autodetaile tuleb lähedalt. Peale Rio ja Solarise ehitatakse selles tehases ka Cretat ning nende kolme mudeliga on ühe tehase käes rohkem kui 14 protsenti Venemaa uute autode turust.

Kohalik liider

Turu valitseja on ikkagi Lada ja Renault’ liit, mille käes on 28 protsenti turust. Kui lisada sõsarate Nissani, Infiniti, Datsuni ja Mitsubishi müüginumbri, kasvab number lausa 36 protsendini.

Renault on lubanud, et jätkab Lada toetamist. Kui varem kardeti, et Renault suretab Lada välja ja muudab AvtoVAZi oma tootmisbaasiks, siis nüüd on välja öeldud, et Lada jääb nende jaoks Venemaa number üheks.

Iževskis ehitatav Vesta sedaan on Venemaa populaarsuselt kolmas auto, otse Granta selja taga, mis siis, et on Grantast poole kallim. Kaheksandal kohal on Lada XRAY.

Renault’ menuk on Kaptur, mis laenab euroopalikku disaini õelt nimega Captur, jagab põhja Dacia Dusteriga. Renault’ sõnul on väike maastur mõeldud hakkama saama Venemaa raskete teeoludega. Euroopa Capturi kliirens on 170 mm, aga Venemaa Kapturil 200, lisaks on Venemaa versioonil tugevam vedrustus ja neljarattavedu.

Renault loodab, et aastaks 2022 saab Venemaast grupi suurim turg, edestades isegi Prantsusmaad. Tee praeguseni ja siit edasi pole tootjatele kerge. Nõrk rubla ja sanktsioonidega tekkivad kulud sundisid näiteks Mazdat CX-5 mudeli hinda lausa poole võrra tõstma. Nüüd julgeb Mazda taas investeerida, Vladivostokki tuleb mootorivabrik ja ettevõte usub, et see tasub ära. Ehk on ka see märk sellest, et Venemaa buumist purunemiseni majandusrütm on viimaks läbi saamas.