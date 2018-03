Cadillaci uus lipulaev läheb tootmisesse ilmselt 2021

Ajakirja The Drive andmetel saab paari aasta tagune Cadillaci ideeauto reaalsuseks, veeredes mõne aasta pärast maha General Motorsi Hamtramcki tehase koosteliinilt.

Kaks aastat tagasi tegi autode iludusvõistlusel Pebble Beach Concours d’Elegance debüüdi Cadillac Escala ideeauto, mis kandis mitut signaali tuleviku-Cadillaci disani kohta.

Kuigi suur ja elegantne neljaukseline Escala näeb futuristlik ja efektne välja, ei kanna see jooni, mida poleks võimalik tootmisse saata. Ideeauto näeb välja selline, et paari muudatusega võiks seda kohe valmistama asuda. Tagaveolisel sedaanil on 4,2liitrine topeltturboga V8 mootor ja see on viisteist sentimeetrit pikem kui praegu Cadillaci sedaanide toiduahelas kõrgeimal kohal oleval CT6.

Autoline Networki uus video väidab, et General Motors on Cadillac Escala tootmisküpseks tunnistanud ja esimesed uued mudelid veerevad Hamtramcki koosteliinilt maha detsembris 2021. Praegu on Hamtramckis tootmisel sõidukid CT6, Buick LaCrosse, Chevy Impala ja Chevy Volt.

Kui info vastab tõele, saab Escalast Cadillac CT6 neljaukseline kupeeversioon, samamoodi nagu on Audi A8 kupeeversioon A7. Cadillac on seni hoidunud CT6 oma lipulaevaks nimetamast, vihjates, et tulekul on veel midagi enamat. Nüüd teamegi, mis see olla võib.

Uus lipulaev on üllatav arvestades, kui kiiresti on sedaanid krossoverite kasuks moest läinud, aga The Drive arvab, et Cadillacil on mudelivalikus alati suurte luksusautode jaoks ruumi. Väljaanne loodab, et tootmismudel hakkab tõepoolest ideeauto moodi välja nägema.