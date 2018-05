Ühekordne iludus

Ainult tellijale

Ferrari ainueksemplaride programmist ei sõida alati välja kõige kaunimad sõidukid, aga nende viimane saavutus kõlbab fännide vereõhku kergitama küll, kirjutab autoväljaanne Car.

Väikesed nurinad kõrvale heidetud, on SP38 siiski üks veetlevamaid komplekte metalli ja süsinikkiudu, mis Maranellost tüki aja jooksul välja on veerenud.

Kauni kleidi all luurab Ferrari 488 GTB süda ja kerestruktuur. Omapärane kooslus, nimelt kannab nii F40t kui ka uut masinat edasi topeltturbo V8 mootor.

See muudab nõudeid auto disainile keerukamaks, sest piisavalt õhku peab jõudma ka mootorini. Viimane on eriti tähtis, arvestades et SP38 on mõeldud nii teele kui ringrajale.

Ferrari teatas, et uus omanik pani saavutatu kohe ka proovile, suundudes iludusega esmatutvuse tegemiseks otse Fiorano testirajale.

Masina kujustas Ferrari disainikeskus, kes koondas unikaalse Ferrari visuaalse raskuse tagaratastele. Viimane on ellu viidud sedavõrd elegantselt, et paistab välja vaid sõidukit tagumise ratta juurest vaadeldes.

Selle nurga alt on SP38 sõiduki ninani ulatuva kiilu kujuga. Lisaks soovis klient ka võimalikult kitsaid esitulesid.

Veidi meenutab masin oma visiirikujulise esiklaasiga ka Lancia Stratost, samal ajal peidavad kerejooned 488 GTB-le iseloomulikke õhuvõtte, ka uuel autol on neid vaja mootori vahejahutitesse õhu juhtimiseks.

Lisaks mootorile meenutab uus masin F40 mudelit ka avadega mootorikattega, mis on omal kohal tavalise klaaskatte välja vahetanud. Lisaks on autol kolm summutitoru, just nagu oma eeskujul.

Õnneliku omaniku kohta ei poeta Ferrari sõnagi. Teada on vaid, et tegu on Ferrari ühe tõeliselt pühendunud kliendiga.