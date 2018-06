Lamborghini Hiina kloon

Osavad kopeerijad hiinlased on seekord valmis meisterdanud Lamborghini Uruse koopia.

Uue imesõiduki valmistaja on Huansu, üks mitmest automargist, mis kuulub peamisele Hiina autotootjale BAIC. Ettevõtte nimi tähendab tõlkes “Maagilist kiirust” ja mudeli nimetus on C60. Samas kannab sõiduk tagaluugil ka Hyosow kirjet.

Disain meenutab väga Lamborghinit. Iluvõre on äärmiselt sarnane Lamborghiniga, aga saab lisaks leedudutulede neliku mõlemale küljele. Lamborghini iluvõre massiivsed kaheksanurgad on asendunud piludega. Tuled on sarnased, aga oluliselt lihtsamad. Jätkates mööda auto külge, märkab vaataja, et Lamborghini kolmnurksed ventilatsiooniavad esitiibades on muutunud millekski labidasarnaseks.