Apple'i aktsia langes kehvade tulemuste ootuses

Kaspar Allik 27. detsember 2017, 10:30

Väidetavalt nõrgad iPhone’i müügitulemused ning telefonide jõudluse nõrgestamise kohtuasjad viisid Apple’i aktsia languseni, kirjutab Reuters.

Mõne analüütiku väitel langetab Apple uute iPhone’ide oodatavaid müügitulemusi käesolevas kvartalis 50 miljoni pealt 30 miljoni telefoni peale.

Avalikult ei ole Apple oodatavaid müügitulemusi avaldanud, Apple’i pressiesindaja sõnul nad turul levivaid kuulujutte ei kommenteeri.

Sellenädalasel viisidil Hiinas teatas Apple’i juht Tim Cook, et ta ei saaks uue iPhone Xi nõudluse üle õnnelikum olla. Ettevõte on ka eeltellimuste hulka kirjeldanud kui „enneolematut“.

Apple läheb kohtu ette

Eelmisel nädalal tunnistas ettevõte, et alates eelmisest aastast välja lastud tarkvarauuendused vähendavad jõudlust telefonidel, mille akud on kas külmad, vanad või tühjad, kirjutab Reuters.

See on viinud kohtuasjadeni, kus esindatakse potentsiaalselt miljoneid iPhone’i-omanikke. Kohtuasjad on algatatud nii USA kui ka Iisraeli kohtutes.

Mõne süüdistuse järgi peteti kliente uusi telefone ostma, kui tegelikult oleks piisanud odavamast aku vahetusest, kirjutab Reuters.

Teisipäevased kuuldused kehvadest müügitulemustest langetasid Apple'i aktsia hinda 3% jagu, 170 dollari tasemele.