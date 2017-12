Aasia aktsiad kümnendi kõrgeimal tasemel

Kaspar Allik 28. detsember 2017, 11:15

Neljapäevase seisuga tõusid aasia aktsiad kümnendi kõrgeimale tasemele, investorid panustavad kasvu jätkumisele, kirjutab Reuters.

MSCI Aasia aktsiaid (ilma Jaapanita) järgiv indeks tõusis 0,8 protsenti, jäädes novembri kõrgeima taseme 570,2 juurde. See on tase, mida pole nähtud aastast 2007.

Selleaastane tõus on Aasia indeksil olnud 33 protsenti. Seda on vedanud globaalsest kasvust kasvanud eksport, mis on suurendanud järsult ettevõtete kasumit. Positiivse impulsi jätkumist nähakse ette ka järgmiseks aastaks.

Ralliga läks kaasa enamik Aasia turge, Lõuna-Korea KOSPI ja Hiina CSI300 indeks tõusid mõlemad 1 protsendi jagu ja Hongkongi Hang Seng indeks 0,7 protsenti.

Ainsana langesid Jaapani Nikkei ja Tai indeks SET.

47 maa aktsiaid järgiv globaalne MSCI indeks on samuti rekordkõrguste lähedal. Selleaastaseks tõusuks on olnud 21,5 protsenti.

Globaalse majanduskasvu baromeetriks peetavad metalli hinnad on sel aastal tõusnud 31 protsenti.

Pühade tõttu oli kauplemine turgudel vähene.