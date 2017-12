2018. aasta suurimad riskid

Kaspar Allik 29. detsember 2017, 16:30

Marketwatch on reastanud riskid, mis võiksid investoritele tuleval aastal unetuid öid pakkuda.

Püsivat ja kindlat tõusu pakkunud aasta järel tasub mõelda, mis võib turgude käiku uuel aastal kõigutada.

Bitcoin

Sel aastal peadpööritava tõusu teinud krüptomünt on Marketwatchi Twitteri-küsitluses esikohal.

Debatis bitcoini mõjust finantsturgudele pole kindla vastuseni jõutud. Kui ühed väidavad, et mõju on suur, siis teised jällegi, et mõju ei ole. Sel aastal tugevalt finantsmeedia esikülgedele tõusnud krüptorahad pakuvad lugemist ka edaspidi.

Lõdva rahanduspoliitika lõpp

„Meil pole varem sellesarnast kvantitatiivset lõdvendamist olnud. Ilmselgelt peaks see midagi ütlema meie ees olevate riskide kohta, kuna me ei ole varem midagi sellist läbi elanud,“ ütles J.P. Morgan Chase’i juht Jamie Dimon juulis. Tema väitel investorid lihtsalt ei tea, mida oodata, kui keskpangad hakkavad massiivset rahatrükki koomale tõmbama.

Nafta

President Trump on korduvalt ähvardanud USA 23 aastasest Põhja-Ameerika vabakaubanduse leppest välja tõmmata, kui lepinguosalised ei nõustu lepingu rebalansseerimisega.

Ettevõtete võlad rekordsuured

Analüütikud hoiatavad, et võlaturul on tekkimas mull ning ettevõtetel on hoiatavalt palju võlgu.