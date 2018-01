Õunafirma sõda küpsistega pühib reklaamifirmade käibe

Internetis reklaami müüvatel ettevõtetel on ees raske aasta, sest tarkvaragigandi Apple'i isikuandmeid kaitsev uuendus viib nende käibest sadu miljoneid, kirjutab Guardian.

Suvel teatas Apple, et veebibrauser Safari saab jälitust takistava uuenduse. Uuendus takistab reklaamifirmadel nn küpsisefailide abil jälgimast, kus kasutaja käib. Kui tavaliselt on sellised failid kasutusel ühel veebisaidil ajaloo salvestamiseks, siis praeguseks on reklaamifirmad leidnud viisi, kuidas kontrollida kasutajate käimist ka teistel veebilehtedel. Sellest tulebki, et kasutajatele tundub vahel, kuidas reklaamid teda mööda laia internetti "taga ajavad".

Üks sellist tehnoloogiat kasutav ettevõte on Criteo, mille 2016. aasta käive ulatus üle 730 miljoni dollari. Sügisel teatas reklaamifirma, et loodab pääseda 9–11protsendilise käibekaotusega, sest oli arendanud välja viisi, kuidas Apple’i uuendusest mööda hiilida. Kuna Apple ka selle variandi välistas, siis teatas Criteo aasta lõpus, et käibelangus võib ulatuda isegi 22 protsendini.