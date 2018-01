Saksa eksport ja tööstus tegid hüppe ülespoole

Saksamaa väliskaubandus toibus oktoobri madalseisust ning tegi novembris 8,2protsendilise hüppe paremuse poole, tööstustoodang näitas 8 aasta parimat tulemust ja kasvas aastaga 5,7 protsenti.

Eksport ulatus novembris 116,5 miljardi euroni ning import 92,8 miljardi euroni, teatas Saksa statistikaamet Destatis. Kaubanduse ülejääk oli 23,7 miljardit eurot ning üheteistkümne kuuga on ülejääk kasvanud 226,8 miljardi euroni.

Jõudsat kasvu näitas ka teisipäeval avaldatud tööstustoodangu statistika, aastane kasv oli 5,7 protsenti. Võrreldes oktoobriga kasvas novembri tööstustoodang 3,4 protsenti, oktoobris oli see korraks käinud -1,2 protsendi tasemel. Novembris hoidis toodangu kasvu tagasi energiatootmine, ilma energia ja ehitussektorita kasvas tööstustoodang kuuga isegi 4,3 protsenti.

Mõlemad tulemused ületasid Reutersi analüütikute ootusi. "Novembrikuu statistika annab kinnitust, et Saksa majandus lõpetas aasta suurepärases seisus ning hoogu jätkub ka järgmiseks aastaks, ütles Capital Economicsi analüütik Jennifer McKeown, kelle hinnangul võib Saksamaa majanduskasv möödunud aastal ulatuda kõrgemale kui prognoositud 2,5 protsenti.

Ka Financial Timesi analüütikute hinnangul on Saksa majandus saavutanud täishoo. ING Saksa ja Austria peaanalüütik Carsten Brzeski märkis, et Saksamaa tööstusele ja eksportivale sektorile ei ole euro mullune tugevnemine kuigi palju märki jätnud.

Häid tulemusi võis oodata juba detsembris avaldatud majanduskindluse näitajate põhjal. Detsembris prognoosis Ifo instituut, et Saksamaa majanduskasv tõuseb tänavu 2 protsendi asemel 2,6 protsenti. Ka tööhõive on Saksamaal kasvanud rekordtasemele ning peaks töötajate arv peaks tänavu kasvama üle 45 miljoni.

Ainus negatiivne näitaja oli uute tellimuste langus kuu varasemaga võrreldes, kirjutas Reuters esmaspäeval. Tellimuste vähenemist kommenteerinud majandusminister ütles, et see oli ühekordne kõikumine ja tegelikult on trend ikka tõusev.